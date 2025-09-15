Enrico Macias : "De quoi se mêle Emmanuel Macron ? Les Palestiniens n'ont de toute façon jamais voulu la paix"

Articles recommandés -

Invité ce lundi sur RTL, Enrico Macias n'a pris aucun détour pour dire ce qu'il pense de la reconnaissance imminente d'un Etat palestinien par la France. "La paix doit se faire entre les Israéliens et les Palestiniens. De quoi se mêle Emmanuel Macron pour reconnaître un Etat qui n'existe pas encore ?", a interrogé le chanteur, avant d'affirmer : "Ce n'est pas à lui de le faire".

Interrogé par Marc-Olivier Fogiel sur son soutien personnel à la solution à deux Etats, l'artiste n'a, là encore, pas mâché ses mots : "Les Palestiniens ont eu mille fois l'occasion de faire la paix avec Israël, mais ils n'ont jamais voulu. Ce que je pense, c'est que les Palestiniens ne veulent pas faire la paix", a-t-il asséné.

A propos de Benjamin Netanyahou et des accusations selon lesquelles il ne voudrait pas non plus de la paix dans la région, Enrico Macias a répondu : "Il se défend contre les extrémistes. C'est tout."

Interrogé ensuite sur le boycott dont il est l'objet notamment en Turquie où son concert a récemment été déprogrammé, le chanteur a parlé d'une "atteinte à sa liberté" et s'est dit "triste et en colère'".

"Comment peut-on interdire à un artiste, adulé par le public local, de se produire ? Tout ça parce que je défends Israël. Cela ne veut pas dire que je suis pour le gouvernement, mais je défends un pays à l'histoire millénaire. Je fais partie de ce peuple", a-t-il conclu.