Entre théorie et réalité : Samuel Fitoussi expose les dérives intellectuelles contemporaines

Face à un monde en perpétuelle confusion idéologique, Samuel Fitoussi apporte une analyse aussi lucide que provocatrice. Invité dimanche soir sur i24NEWS, l'essayiste est venu présenter son dernier ouvrage au titre évocateur : "Pourquoi les intellectuels se trompent", publié aux Éditions de l'Observatoire. Un entretien qui résonne singulièrement à l'heure où le conflit israélo-palestinien continue de polariser les esprits.

L'intellectuel : ce penseur sans conséquences

D'emblée, Fitoussi pose une définition claire mais dérangeante de l'intellectuel : une personne dont le travail évolue exclusivement dans la sphère des idées et de l'abstraction. Sa caractéristique principale ? Il ne subit généralement pas les conséquences de ses erreurs, contrairement au boulanger dont la faillite sanctionne un mauvais pain, ou au pilote qui "joue sa peau" à chaque vol. "L'intellectuel peut se tromper toute sa vie sans jamais avoir à subir lui-même les conséquences de ses erreurs", affirme l'auteur, créant ainsi "un terrain favorable à l'irrationalité". Cette impunité cognitive expliquerait pourquoi les plus grands désastres du XXe siècle trouvent souvent leur origine dans les théories des élites plutôt que dans les erreurs de l'homme ordinaire.

Les campus universitaires, berceaux des idéologies dévastatrices

Contrairement aux idées reçues qui blâment les masses pour la montée des totalitarismes, Fitoussi rappelle, s'appuyant sur l'historien Paul Johnson, que "le nazisme a pris d'abord sur les campus des meilleures universités allemandes" où Hitler enregistrait "de meilleurs scores de popularité chez les professeurs et les universitaires qu'au sein de la population dans son ensemble". Ce constat rejoint son analyse du communisme, dont l'intelligentsia occidentale a longtemps vanté les mérites malgré les preuves accablantes de ses atrocités. L'auteur cite l'exemple frappant de l'écrivain Simon Laïs qui, revenu de Chine dans les années 1970 avec la vérité sur les millions de morts sous le régime maoïste, fut ridiculisé par les intellectuels français alors que Simone de Beauvoir continuait d'exalter ce même régime sans jamais perdre son aura intellectuelle.

Le coût social de la vérité

"Pour les intellectuels, non seulement l'erreur n'est pas coûteuse, mais la vérité peut avoir un coût social quand cette vérité est impopulaire", explique Fitoussi. Cette dynamique perverse explique pourquoi des penseurs comme Jean-Paul Sartre se sont enfoncés dans leurs erreurs idéologiques, jusqu'à défendre l'indéfendable. L'essayiste s'appuie également sur l'exemple saisissant d'Arthur Koestler qui, lors d'un voyage en Ukraine soviétique dans les années 1930, était témoin direct de la famine mais restait aveuglé par son idéologie communiste. "Le cerveau humain est très fort pour filtrer ce qu'il voit, pour accorder peu de poids aux informations susceptibles de réfuter ses croyances," analyse-t-il.

L'hostilité envers sa propre société

Pourquoi ce phénomène persiste-t-il ? Fitoussi reprend la théorie d'Orwell sur "l'anglophobie des intellectuels anglais" pour expliquer cette tendance qu'ont les intellectuels à être hostiles envers leur propre pays, particulièrement lorsqu'il s'agit d'une démocratie libérale. "Les intellectuels se cherchent des patriotismes de substitution", affirme-t-il, faisant un parallèle entre la fascination pour l'URSS d'antan et l'enthousiasme actuel pour la cause palestinienne dans certains cercles universitaires occidentaux. "En disant que leur société a échoué et doit être reconstruite, ils disent en fait : vous avez besoin des intellectuels pour vous dire ce qui ne va pas."

Un écho contemporain

L'intervention de Fitoussi sur i24NEWS prend une résonance particulière dans le contexte actuel, où le conflit au Moyen-Orient divise profondément les milieux intellectuels. Sa critique du "wokisme" et sa dénonciation de l'aveuglement idéologique s'inscrivent dans un mouvement plus large de remise en question des certitudes progressistes.

Comme l'a souligné le journaliste Michael Darmon pendant l'émission, ce travail de "déconstruction" rejoint celui d'autres penseurs contemporains comme Michel Onfray, qui dénoncent "l'articulation historique entre la gauche et les islamistes".

Dans un monde où "l'idéologie a remplacé la connaissance", l'ouvrage de Samuel Fitoussi apparaît comme un appel à la vigilance intellectuelle et à la responsabilité des élites pensantes. Une réflexion salutaire à l'heure où les réseaux sociaux amplifient les biais de confirmation et où le courage de la vérité semble plus que jamais nécessaire.