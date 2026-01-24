États-Unis : un théâtre annule le spectacle d’un humoriste israélien

Un théâtre de Beverly Hills, en Californie, a annulé la représentation prévue de l’humoriste israélien Guy Hochman, à la suite d’une campagne de pressions menée par des militants anti-sionistes. L’établissement, le Fine Arts Theater Beverly Hills, affirme avoir pris cette décision après avoir reçu plusieurs plaintes accusant le comédien de soutenir des "crimes commis contre des civils palestiniens".

Dans un message publié sur Instagram, la direction du théâtre explique avoir examiné les accusations portées contre Guy Hochman sans trouver d’éléments probants, en dehors des publications de l’accusateur initial. Malgré cela, le théâtre indique avoir demandé à l’artiste de s’exprimer publiquement afin de nier toute implication ou soutien à ce qu’il qualifie de « génocide, viols, famine et torture de civils palestiniens ».

Selon le communiqué, Guy Hochman a refusé de se prêter à cet exercice. « Il a décliné notre demande. En conséquence, il est désormais interdit de se produire dans notre établissement », écrit la direction, qui précise ne pas être une entreprise politique et ne pas interroger habituellement les artistes sur leurs opinions. « Nous voulons cependant être très clairs : nous ne soutenons pas le génocide », ajoute le texte.

Cette annulation intervient quelques jours seulement après une décision similaire prise par un théâtre de New York, qui avait également déprogrammé un spectacle de Guy Hochman à la suite de manifestations et de pressions de militants anti-israéliens.

L’affaire illustre les tensions croissantes autour des artistes israéliens aux États-Unis depuis la guerre à Gaza, ainsi que le climat de polarisation qui entoure les événements culturels liés, de près ou de loin, au conflit israélo-palestinien.