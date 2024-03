Eurovision 2024 : "Hurricane", dans le Top 10 des favoris des bookmakers

La 68e édition du concours Eurovision de la chanson se tiendra du 7 au 11 mai à Malmö, en Suède. 37 pays seront en lice, dont Israël, représenté par la chanteuse Eden Golan. Selon les pronostics des bookmakers, le grand favori de cette édition est le chanteur croate Baby Lasagna avec son titre "Rim Tim Tagi Dim". L'Italie et l'Ukraine sont également bien placées, occupant respectivement la deuxième et la troisième place dans les classements provisoires. La Suisse crée la surprise en se hissant à la quatrième position, devançant des pays habitués aux bons résultats tels que les Pays-Bas (5e), la Belgique (6e) et la Grèce (7e).

Le classement actuel du top 10 des favoris est susceptible d'évoluer d'ici le début de la compétition, mais il donne déjà un aperçu des performances attendues par les spécialistes.

Israël, dont le titre a subi de profondes modifications avant être accepté par les organisateurs du concours, arrive à la huitième position juste devant la France, (9e) représentée cette année par Slimane avec la chanson intitulée "Mon amour".

Malgré les appels au boycott à cause de la guerre entre Israël et le groupe terroriste Hamas, le clip du titre "Hurricane" a été visionné près de 3 millions de fois en deux semaines sur YouTube.