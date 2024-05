Eurovision 2024 : la candidate israélienne, Eden Golan, cinquième, la Suisse victorieuse

La candidate d’Israël, Eden Golan, a terminé cinquième de la finale du Concours Eurovision de la chanson 2024 qui s'est déroulée samedi soir, avec 375 points, dont 323 attribués par le public, le reste par les jurys. La chanson israélienne, "Hurricane", a reçu 52 points de la part de 11 pays. Chaque pays ayant attribué des points à Israël a été hué dans la salle lorsque son classement a été révélé. Israël a attribué ses 12 points à Tali Golergant, née en Israël, qui représentait le Luxembourg.

Screenshot Eurovision website

La représentante israélienne a déclaré après la finale qu'elle était fière de son parcours. "Je suis très fière de la place que nous avons atteinte. Je suis fière du privilège qui m'a été donné de représenter mon pays avec honneur et je suis fière d'être celle qui a été envoyée en mission cette année", a confié Eden Golan. "Dès le premier instant, nous avons eu un seul objectif : faire connaître la voix forte d'Israël au monde entier, et je sais que nous avons atteint cet objectif de manière significative. Il y a eu des moments difficiles, mais avec du courage et un énorme soutien de votre part, nous n'avons pas abandonné et nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenue, mon pays, les membres extraordinaires de la délégation et ma famille, que j'ai hâte de voir et de serrer dans mes bras". "Je n'oublie pas un instant nos otages et je leur dédie ma participation à la compétition. Am Israël Haï (le peuple d’Israël est vivant) ! ", a -t-elle conclu.

corinne cumming/EBU

Eden Golan a interprété la chanson "Hurricane" sous les huées mêlées aux applaudissements, après avoir également été huée lors du traditionnel défilé des drapeaux en ouverture de l’évènement. Après sa prestation, l’artiste israélienne a fondu en larmes d'excitation.

AP Photo/Martin Meissner

La Suisse a remporté la compétition avec 591 points, la Croatie, qui était en tête des paris, a terminé deuxième et le podium est complété par l’Ukraine. La France et son représentant Slimane termine quatrième, suivie donc par Israël.