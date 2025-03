Eurovision 2025 : la chanson israélienne grimpe à la 4e place des paris

Quelques heures après la révélation de la chanson israélienne à l'Eurovision 2025, intitulée "New Day Will Rise" et qui sera interprétée par Yuval Raphael, Israël est passé de la septième à la quatrième place dans les classements des paris lundi matin. Selon les grilles de paris, Israël a une chance de gagner proche de 10 %, similaire à celle de la France, classée troisième. La Suède est en tête avec 18%, suivie par l'Autriche avec 16%.

La chanson israélienne, écrite et composée par la chanteuse et compositrice Keren Peles, a reçu plus d'un million et cent mille vues sur les plateformes numériques de Kan et le compte YouTube du concours européen de la chanson européenne après moins de dix heures.

La chanson qui représentera Israël au prochain Concours Eurovision de la Chanson en Suisse a été officiellement révélée dimanche soir par la Israel Broadcasting Corporation. Intitulée "New Day Will Rise", elle est interprétée par Yuval Raphael, une survivante du Festival Nova. La particularité de cette chanson réside dans son mélange linguistique - anglais, hébreu et français - ainsi que dans l'incorporation de vers issus du Cantique des Cantiques.

Les paroles de "New Day Will Rise" évoquent la résilience face à la douleur et l'espoir d'un avenir meilleur après le traumatisme du 7 octobre avec des mots comme "Tout le monde pleure, ne pleure pas seul" et "Les ténèbres s'estomperont, toute la douleur passera, mais nous resterons".

Israël participera à la deuxième demi-finale de l'Eurovision, programmée pour le 15 mai, en espérant se qualifier pour la grande finale du 17 mai.