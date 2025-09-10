Eurovision 2026 : l'Espagne menace de boycotter le concours si Israël y participe

Articles recommandés -

Après la Slovénie, c'est au tour de l'Espagne de mettre la pression sur l'Union européenne de radio-télévision (UER) concernant la participation d'Israël au concours Eurovision 2026.

Le ministre de la Culture espagnol, Ernest Urtasun, a évoqué lundi à la télévision la possibilité pour son pays de ne pas participer au concours si Israël n'en était pas exclu. Cette décision finale reviendrait toutefois à RTVE, la télévision publique espagnole, qui confirme ou non l'inscription du pays au concours.

Face à ces tensions croissantes, Martin Green, directeur de l'Eurovision, a tenté d'apaiser les esprits : "Nous comprenons les préoccupations et les opinions profondément enracinées concernant le conflit actuel au Moyen-Orient. Chaque membre décide s'il souhaite participer au festival et nous respecterons toute décision prise."

Consciente des difficultés, l'UER a décidé de prolonger jusqu'à la mi-décembre le délai accordé aux pays pour confirmer leur participation à l'Eurovision 2026 à Vienne, sans risque de sanction financière. Cette mesure exceptionnelle témoigne de la gravité de la crise que traverse le concours.

Des tensions qui ne sont pas nouvelles

Cette escalade n'est pas nouvelle. En avril dernier, avant l'édition 2025, RTVE avait déjà réclamé "un débat" sur la participation israélienne. La chaîne publique espagnole avait même diffusé, le 17 mai, un message appelant à "la paix en Palestine et au respect des droits de l'homme", bravant ainsi les consignes de neutralité politique de l'UER.

Depuis le 7 octobre 2023 et le début de la guerre à Gaza, le conflit israélo-palestinien s'invite régulièrement dans le concours, que ce soit par des manifestations lors des éditions 2024 à Malmö et 2025 à Bâle, ou par des appels répétés à l'exclusion d'Israël.

Une victoire israélienne controversée

La dernière édition bâloise, remportée par l'Autrichien JJ, a également alimenté la polémique. La candidate israélienne Yuval Raphaël, arrivée deuxième, avait suscité des interrogations sur le décompte des votes. Classée 15e après le vote des jurys avec seulement 60 points, elle s'était hissée en tête du vote du public avec 297 points, un retournement qui avait semé le doute chez plusieurs diffuseurs européens, notamment RTVE.

Malgré les pressions croissantes, l'UER campe sur sa position et refuse d'exclure KAN, la télévision publique israélienne. L'organisation continue de défendre le caractère "apolitique" du concours.

La position espagnole s'inscrit dans les tensions diplomatiques grandissantes entre Jérusalem et Madrid. Lundi, le pays a annoncé une série de sanctions économiques contre l'Etat hébreu, et prononcé le lendemain l'interdiction d'entrée sur son territoire à l'encontre des deux ministres israéliens d'extrêle droite, Itamar ben Gvir et Betsalel Smotrich.