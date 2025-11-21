Eurovision 2026 : réformes majeures pour renforcer la transparence et la neutralité du concours

L'Union européenne de radio-télévision (UER) a dévoilé vendredi une réforme en profondeur de l'Eurovision, destinée à "renforcer" la confiance du public, accroître la transparence et préserver la neutralité du concours. Ces changements interviennent après un processus d'évaluation approfondi mené suite à l'édition 2025 à Bâle.

"Nous avons écouté et nous avons agi", a déclaré Martin Green, le nouveau superviseur exécutif de l'Eurovision. "La neutralité et l'intégrité du concours sont d'une importance capitale. Nous devons garantir que l'Eurovision reste un espace neutre qui n'est pas exploité à des fins extérieures." L'UER a précisé qu'en parallèle de ces mises à jour, les mesures de contrôle seront renforcées contre les tentatives d'influence via le contenu des chansons, la mise en scène ou des activités externes.

Premièrement, des règles plus strictes concernant la promotion : le code de conduite sera renforcé pour empêcher les tentatives d'influence déloyale. Si la promotion professionnelle des chansons et artistes restera autorisée, les "campagnes disproportionnées" seront découragées, particulièrement celles orchestrées par des gouvernements ou entités étatiques. Les diffuseurs et artistes ne pourront pas participer à des campagnes externes susceptibles d'influencer les résultats du vote. Les violations entraîneront des sanctions.

Deuxièmement, la réduction du nombre maximal de votes : le plafond par moyen de paiement (en ligne, SMS et appel téléphonique) passera de 20 à 10 votes seulement. Les téléspectateurs seront encouragés à répartir leurs suffrages entre différents candidats plutôt que de les concentrer massivement sur un seul artiste.

Troisièmement, le retour au système 50/50 en demi-finales et l'élargissement du rôle des jurys : pour la première fois depuis 2022, des jurys professionnels reviendront en demi-finales, établissant une répartition d'environ 50/50 entre votes des jurys et votes du public, comme lors de la finale.

Quatrièmement, le nombre de jurés passera de cinq à sept membres, avec une diversification des profils professionnels : journalistes, critiques musicaux, professeurs de musique, compositeurs, metteurs en scène et professionnels de l'industrie. Tous devront signer une déclaration d'intégrité et s'abstenir de publier leurs préférences sur les réseaux sociaux jusqu'à la fin du concours.

Enfin, le renforcement des dispositifs techniques contre les votes coordonnés : l'UER continuera de collaborer avec la société Once pour perfectionner les systèmes de sécurité avancés capables de détecter et bloquer toute activité de vote anormale ou coordonnée.

"Toutes ces mesures visent à maintenir l'essence du concours : la musique, la créativité et le lien entre les peuples", a ajouté Green.

La 70ème édition de l'Eurovision se tiendra à Vienne, en Autriche, les 12, 14 et 16 mai 2026.