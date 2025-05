Eurovision : Kan porte plainte auprès des autorités suisses après les menaces reçues par la délégation israélienne

Le radiodiffuseur public israélien Kan a déposé une plainte officielle auprès des autorités suisses après que des membres de la délégation israélienne ont été menacés lors de la cérémonie d'ouverture du Concours Eurovision de la Chanson à Bâle dimanche.

L'incident s'est produit pendant l'événement traditionnel du "Tapis Turquoise", qui marque le début officiel de la semaine de l'Eurovision. Alors que la chanteuse israélienne Yuval Raphael défilait avec sa délégation, un groupe de militants anti-israéliens agitait des drapeaux palestiniens et portait des keffiehs. Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre l'un d'eux faisant un geste d'égorgement et crachant en direction de l'équipe israélienne.

Dans un communiqué, Kan a indiqué avoir demandé l'aide de l'Union Européenne de Radio-Télévision (UER), organisatrice du concours, pour identifier la personne impliquée dans cet incident menaçant.

Contrairement aux autres concurrents, Yuval Raphael était accompagnée de gardes du corps, soulignant les préoccupations de sécurité entourant la participation d'Israël dans un contexte de protestations généralisées. Des manifestants présents tout au long de l'événement ont exprimé leur opposition à l'inclusion d'Israël dans le concours.

Rescapée du massacre du festival Nova le 7 octobre 2023, Yuval Raphael interprétera la chanson "A New Day Will Rise" (Un nouveau jour se lèvera), écrite par Keren Peles et arrangée musicalement par Tomer Biran. Elle doit concourir lors de la deuxième demi-finale jeudi soir.

Les appels à l'exclusion d'Israël de l'Eurovision en raison de la guerre à Gaza se sont multipliés, bien que le nouveau superviseur exécutif du concours, Martin Green, s'y soit fermement opposé.