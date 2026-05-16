Eurovision : la candidate australienne choisit l’apaisement face aux tensions autour d’Israël

Alors que l’Eurovision semble cette année happée par la politique, Delta Goodrem tente de ramener le concours à sa promesse originelle : « unis par la musique ». La représentante australienne, l’une des grandes favorites des bookmakers, a été interrogée par la chaîne SBS sur l’édition 2026, marquée par le boycott de cinq pays — l’Espagne, l’Islande, l’Irlande, la Slovénie et les Pays-Bas — en raison de la participation d’Israël.

Contrairement à d’autres candidats, la chanteuse n’a pas esquivé la question. Mais elle a choisi une réponse d’équilibre, sans prise de position frontale, préférant défendre la fonction réparatrice de la musique dans une compétition devenue hautement inflammable. « Pour moi, depuis le moment où je suis entrée dans le monde de la musique et où les gens ont commencé à me connaître, j’ai toujours dit : quand vous venez à mes concerts ou à tout événement où je me produis, laissez tout à la porte, entrez, et nous chantons tous la même chanson », a-t-elle déclaré.

Delta Goodrem, immense star dans son pays, a poursuivi sur le même ton : « C’est mon rôle. J’ai toujours cru au pouvoir de la musique et à sa capacité de guérir. J’ai cru qu’une chanson pouvait changer toute une pièce. C’est vraiment mon objectif. C’est ce en quoi j’ai cru de tout mon cœur depuis le premier jour, et c’est aussi là que je reste fidèle à ma boussole intérieure. »

Cette réponse tranche avec le climat de crispation qui entoure le concours, alors que la présence israélienne continue de susciter appels au boycott, manifestations et prises de position politiques. L’Australienne, elle, semble vouloir incarner une autre voie : celle d’une artiste qui refuse de transformer la scène en tribunal, sans pour autant nier la gravité du moment.

Actuellement donnée deuxième dans les pronostics de victoire, Delta Goodrem défendra en finale sa ballade puissante Eclipse. La présence de l’Australie à l’Eurovision, d’abord pensée comme exceptionnelle en 2015 pour les 60 ans du concours, est devenue une tradition grâce à l’engagement de SBS, diffuseur fidèle de l’événement depuis quatre décennies et partenaire solide de l’Union européenne de radio-télévision.