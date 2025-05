Eurovision : la candidate d'Israël accueillie par des drapeaux palestiniens à son arrivée sur le tapis turquoise

La cérémonie d'ouverture de l'Eurovision 2025, connue sous le nom de "Turquoise Carpet", s'est déroulée ce dimanche à Bâle avec de très nombreux drapeaux palestiniens parmi la foule.

Yuval Rafael, 24 ans, représentante d'Israël avec sa chanson "New Day Will Rise" (Un nouveau jour se lèvera), a fait son entrée sur le tapis turquoise en agitant fièrement le drapeau israélien, ignorant ces manifestations de soutien à Gaza.

La présence de ces drapeaux résulte de la nouvelle réglementation suisse autorisant tous les drapeaux légaux dans le pays lors des événements liés à l'Eurovision. Une décision qui a fait polémique alors que de tels signes avaient été soigneusement interdits lors de l'édition précédente à Malmö, en Suède, en raison du contexte particulièrement tendu entourant la guerre entre Israël et le Hamas, et des craintes pour la sécurité de la candidate israélienne.

Malgré cette ambiance tendue, la jeune artiste israélienne a affiché une attitude résolument positive, saluant le public avec assurance et ne montrant aucun signe d'inconfort face aux manifestations. Les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent un membre de la délégation israélienne accompagnant Yuval Refael brandir ostensiblement un grand drapeau israélien, comme pour faire taire les manifestants.

Actuellement classée quatrième dans les pronostics, "New Day Will Rise" porte un message d'espoir et de renouveau qui résonne particulièrement dans le contexte actuel. Dans une récente interview accordée au quotidien britannique "Daily Mail", Yuval Refael, survivante des attaques du 7 octobre au festival Nova, a confié : "On m'a donné une autre chance dans la vie, et c'est mon devoir de répandre la lumière."

La représentante israélienne devra attendre la deuxième demi-finale du 15 mai pour faire ses preuves sur scène. La 69ème édition du Concours Eurovision de la Chanson se poursuivra jusqu'à la grande finale du 17 mai, où 26 pays s'affronteront pour succéder à la Suisse, pays hôte et vainqueur de l'édition 2024.