Eurovision : la chanson israélienne approuvée par l'Union européenne de radio-télévision

Une nouvelle étape de franchie pour Israël sur la route de l'Eurovision 2025 à Bâle, en Suisse : l'Union européenne de radio-télévision (UER), a annoncé lundi au radiodiffuseur public israélien Kan, que les paroles et le titre de la chanson qui représentera Israël, ont été approuvés. Plus tard, la chanson elle-même et le clip officiel, qui seront préparés, seront soumis à l'UER pour approbation.

La chanson avec laquelle Yuval Raphael, 24 ans, représentera Israël à l'Eurovision sera révélée lors d'une émission spéciale de Kan "Notre chanson pour l'Eurovision", qui sera diffusée en direct le 9 mars sur toutes les plateformes du service public de l'Etat hébreu.

La chanson, écrite et composée par Keren Peles, comprend des vers du Cantique des Cantiques. Il a été choisi à l'unanimité par l'équipe de juges, dirigée par Barak Itzkowitz, directeur des stations musicales de Kan, et comprenant des rédacteurs en chef de la musique de l'Israel Broadcasting Corporation, des personnalités de premier plan de l'industrie musicale et télévisuelle israélienne, et un représentant du public.

La première demi-finale du Concours Eurovision de la Chanson sera diffusée le 13 mai. La deuxième demi-finale, à laquelle Israël participera, aura lieu le 15 et la grande finale sera diffusée le 17.

Le 7 octobre 2023, Yuval Raphael participe au festival de musique Nova lorsque des terroristes du Hamas attaquent et commettent un massacre de civils, tuant 364 personnes. Elle a par la suite expliqué s'être réfugiée avec d'autres festivaliers dans ce qui est depuis connu comme "l'abri de la mort" près de Be'eri, où elle est blessée par des grenades lancées à l'intérieur du refuge. Elle a survécu en se cachant sous des cadavres pendant 8 heures.