Eurovision : la délégation israélienne et Eden Golan s'envolent pour Malmö

La représentante israélienne à l'Eurovision Eden Golan et sa délégation se sont envolées dans la nuit de lundi à mardi pour la Suède à bord d'un vol spécial de la compagnie El Al, numéroté LY140, en référence au numéro 14, place de sa chanson en seconde demi-finale du concours de la chanson le 9 mai. La première demi-finale aura lieu de 7 mai.

Avant le décollage, la chanteuse, accompagnée de sa famille, a déclaré : "Je suis en route pour représenter mon pays sur la plus grande scène musicale du monde, avec la délégation israélienne de la Kan. Cette année plus que jamais, nous avons un rôle important à jouer pour montrer au monde qu'Israël est là et que nous n'irons nulle part ailleurs. Je ressens de la fierté et de la responsabilité, et je veux vous remercier pour ces mois d'amour, de confiance et de soutien, qui me rappellent chaque jour qui je représente."

Le départ de la délégation israélienne intervient dans un contexte tendu, alors que la ville hôte compte une importante population hostile à Israël. Des mesures de sécurité renforcées encadrent le voyage. Si Eden Golan se qualifie, elle participera à la grande finale prévue le samedi 11 mai. Israël est actuellement 7ème dans les pronostics des bookmakers pour la victoire finale.