Eurovision : la représentante israélienne, Yuval Raphael, qualifiée pour la finale

La représentante israélienne, Yuval Raphael, s'est qualifiée jeudi soir pour la grande finale du Concours Eurovision de la Chanson, qui se tiendra samedi soir à Bâle, en Suisse. Lors de la deuxième demi-finale, la chanteuse a interprété son titre "New Day Will Rise" (Un nouveau jour se lèvera). Malgré quelques huées et l'apparition d'un drapeau palestinien au début de sa prestation, l'artiste est restée concentrée et a livré une performance remarquable chaleureusement applaudie par le public.

Après sa sortie de scène, Yuval Raphael, rescapée du massacre du festival Nova, a raconté avoir aperçu dans le public des amis qui étaient avec elle dans l'abri dans lequel elle s'était cachée avec 49 autres personnes, le 7 octobre. "J'ai regardé sur le côté, dit bonjour au public, et j'ai repéré mes amis de l'abri. J'ai vu ma meilleure amie, là-haut, qui me faisait signe. Mon Dieu, comme cela m'a donné de la force !" a confié l'artiste. Pendant huit heures, Yuval Raphael était restée allongée sous un cadavre, se faisant passer pour morte. Sur les 49 réfugiés de l'abri, seuls 12 ont survécu.

European Broadcasting Union

Les autres pays qui se sont qualifiés jeudi soir sont la Lettonie, la Lituanie, l'Arménie, le Danemark, l'Autriche, le Luxembourg, la Finlande, Malte et la Grèce. Ils rejoignent ainsi la Norvège, l'Albanie, l'Islande, les Pays-Bas, la Pologne, Saint-Marin, l'Estonie, le Portugal, l'Ukraine et la Suède, qualifiés lors de la première demi-finale mardi. Les cinq grands pays contributeurs financiers du concours, la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni, étaient déjà qualifiés d'office pour la finale.