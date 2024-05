Eurovision: Slimane, le candidat français, interrogé sur Israël, quitte l'interview

A quelques heures du grand show de l'Eurovision, le candidat français Slimane a refusé de répondre à une question sur Israël. "Avez-vous un message pour les spectateurs israéliens ? ", l'interroge un journaliste à qui il répondait tout sourire. "No, no, no", répond Slimane gêné en lui tournant le dos, avant de s'échapper.

Le chanteur Slimane, révélé par sa victoire dans la cinquième saison de The Voice en 2016, n'est pas le premier à tenter de fuir la polémique israélienne qui agite Malmö. Joost Klein, le représentant des Pays-Bas qui doit concourir à la finale samedi soir, ne répétera plus "jusqu'à nouvel ordre" après avoir refusé d’être assis à côté d'Eden Golan. L’organisation a évoqué un "incident" sans plus de détails.

Pedro J Pacheco Wikicommon

Bambie Thug, le concurrent irlandais, a lui annoncé lors d'une interview avoir pleuré en apprenant qu'Eden Golan s'était qualifiée pour la grande finale: "J'ai pleuré avec mon équipe", a déclaré Bambie après qu'un intervieweur lui a demandé ce qu'elle pensait du succès de Golan. "Cela éclipse tout, va à l'encontre de tout ce que l'Eurovision est censé être", a ajouté le chanteur controversé.

Israël s’est qualifié jeudi soir pour la finale, après que près de 12 000 personnes, dont la militante Greta Thunberg, ont manifesté dans cette ville contre sa participation et notamment devant l'hôtel de la candidate israélienne. Eden Golan, 20 ans, a elle livré une prestation impressionnante malgré la pression considérable qui pèse sur ses épaules, passant de la 8e à la 2e place des prévisions des bookers.