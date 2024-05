Eurovision : un chanteur crée la polémique en se produisant avec un keffieh palestinien au poignet

Le chanteur Eric Saade a créé la polémique mardi soir, lors des demi-finales de l'Eurovision, en apparaissant sur scène avec un keffieh enroulé autour du poignet, en signe de soutien à Gaza. Une prise de position politique strictement interdite par le règlement du concours, et qui a poussé Israël à demander des explications aux organisateurs. "L'Eurovision est un spectacle en direct. Tous ceux qui s'y produisent connaissent les règles et nous regrettons qu'Eric Saade ait décidé de transiger avec l'idée de neutralité dans la compétition", a réagi l'organisation du concours dans un communiqué.

Interrogé après sa prestation, Eric Saade, ancien candidat de l'Eurovision mais qui ne participe pas au concours de cette année, a feint la naïveté. "J'ai reçu ce foulard de mon père quand j'étais petit, pour ne jamais oublier d'où vient ma famille. Je ne savais pas qu'un jour il serait considéré comme un symbole politique", a-t-il dit.

L'initiative du chanteur intervient dans un contexte particulièrement sensible sur fond de guerre à Gaza, et de vive opposition à la participation d'Israël qui s'exprime en marge de l'événement depuis des mois. La police suédoise est sur les dents, par crainte d'attentat et de débordements dans les manifestations propalestiniennes qui se multiplient aux abords de la salle de spectacle de Malmö où se déroule le concours.

Du fait de ces tensions, l'organisation du concours s'est montrée particulièrement stricte dans l'application du règlement interdisant toute expression politique. Elle a notamment retoqué deux précédentes versions de la chanson israélienne, jugeant qu'elles faisaient référence de manière trop explicite aux massacres du 7 octobre.

La représentante d'Israël, Eden Golan, se produira lors des secondes demi-finales de l'Eurovision jeudi soir. La finale se déroulera samedi soir.