Eurovision : Yuval Raphael absente du clip officiel malgré sa deuxième place

L'Union européenne de radio-télévision (UER) a publié vendredi le clip officiel du disque Eurovision 2025, suscitant une vive polémique. Yuval Raphael, qui avait terminé deuxième du concours avec "New Day Will Rise", n'apparaît nulle part dans cette compilation musicale. La chanteuse israélienne avait pourtant remporté le vote du public avant de grimper au deuxième rang général, compensant sa quinzième place chez les jurys. Malgré ce succès remarquable, aucune image de sa prestation ne figure dans le montage officiel, contrairement aux représentants d'Autriche, d'Estonie, de Suède, d'Allemagne et de France.

Cette absence a déclenché une avalanche de réactions sur les réseaux sociaux de l'Eurovision. "C'est très décevant de voir qu'Israël, finaliste deuxième cette année, soit délibérément omise de ce post. Cela va à l'encontre de l'esprit d'équité et d'unité que le slogan 'Unis par la musique' prétend représenter", dénonce une utilisatrice. Un autre internaute fustige : "Honte à l'UER. Service public jusqu'à ce que le public ne soit pas d'accord avec votre agenda."

Ce n'est pas un cas isolé. En 2023, Noa Kirel, troisième du concours, figurait dans le clip officiel. L'année suivante, Eden Golan, cinquième, en était absente. Cette récurrence alimenterait selon les observateurs une "tendance claire" d'exclusion progressive des représentants israéliens des productions officielles de l'Eurovision. L'UER reste pour l'instant silencieuse face à ces accusations qui écornent l'image de neutralité du concours.