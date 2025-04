Événement à ne pas manquer : “Appelez-Moi Golda” illumine la scène parisienne pour une date exceptionnelle

A partir du 12 mai prochain, l’Espace Rachi accueillera pour la première fois à Paris “Appelez-Moi Golda”, une pièce événement consacrée à l’une des figures les plus marquantes du XXe siècle: Golda Meir.

Une plongée théâtrale aussi vibrante que nécessaire dans le destin d’une femme au courage hors norme, incarnée avec intensité par Valérie Zarouk.

De son enfance dans un Kiev marqué par les pogroms à son accession au sommet de l’État d’Israël, la pièce retrace avec émotion, humour et force les étapes d’une vie guidée par la conviction, le devoir et une inébranlable humanité.

Le texte signé Michel Lengliney ne se contente pas de dresser un portrait politique : il dévoile l’intimité, les doutes, les combats personnels d’une femme souvent seule face aux tempêtes de l’Histoire.

l’Espace Rachi

Sous la mise en scène sensible et exigeante de Steve Suissa, le spectacle trouve un équilibre rare entre récit historique et souffle dramatique. “Appelez-Moi Golda” devient alors un véritable face-à-face avec la mémoire, un hommage vibrant à toutes les femmes qui osent changer le monde. Un rendez-vous unique, intense et inspirant, à découvrir absolument à l’Espace Rachi, Paris 5e.

Infos & Réservations : Lien de réservation

Adresse : Espace Rachi – 39 rue Broca, 75005 Paris

Distribution :

Avec Valérie Zarouk

Texte de Michel Lengliney

Mise en scène: Steve Suissa