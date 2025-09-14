Exclusion du Festival de Gand : le Premier ministre belge se rend à un concert du chef d'orchestre israélien pour le soutenir

Articles recommandés -

Le Premier ministre belge Bart De Wever s'est rendu samedi soir à l'Arts Hall d'Essen, en Allemagne, pour assister à un concert de l'Orchestre philharmonique de Munich dirigé par Lahav Shani. Cette démarche constitue un geste de soutien au chef d'orchestre israélien, récemment exclu du Festival de musique de Flandre à Gand.

L'Orchestre philharmonique de Munich avait été désinvité du festival belge après que les organisateurs ont découvert la nationalité israélienne de son chef d'orchestre. Une décision qui a suscité une vive polémique.

"Je viens d'assister à un magnifique concert à Essen de l'Orchestre philharmonique de Munich dirigé par Lahav Shani", a déclaré Bart De Wever sur les réseaux sociaux. "Il n'y aura jamais de place pour le racisme et l'antisémitisme dans ce pays. C'est là que je fixe la limite."

Le Premier ministre belge a fermement condamné "la récente annulation de l'Orchestre philharmonique de Munich par le Festival de Flandre-Gand, au seul motif de l'origine du chef d'orchestre Lahav Shani". Il a tenu à transmettre personnellement ce message au chef d'orchestre et à lui exprimer sa reconnaissance "pour sa contribution au rayonnement de la musique".

Cependant, Bart De Wever a également profité de l'occasion pour critiquer la politique israélienne. "Immédiatement après la terrible attaque terroriste du Hamas, j'ai exprimé ma crainte que le gouvernement israélien ne se laisse entraîner dans un conflit violent sans fin à Gaza", a-t-il écrit sur Twitter. "Malheureusement, cette crainte s'est avérée fondée, avec toutes les terribles conséquences que cela implique."

Le Premier ministre a précisé que la Belgique soutient "toutes les sanctions ciblées proposées par l'Union européenne pour mettre fin à la guerre".