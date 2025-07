Eyal Golan interdit de se produire à Ramat Gan : "le maire ne se bat pas contre moi mais contre vous, mes fans"

Articles recommandés -

Le chanteur israélien Eyal Golan s'est exprimé mardi pour la première fois après sa défaite judiciaire, suite à sa demande rejetée de se produire au stade de Ramat Gan, et s'en est pris au maire, Carmel Shama HaCohen. Dans un post Instagram adressé à ses fans, Eyal Golan a écrit : "Je peux vous dire que quiconque se bat et pense qu'il a 'gagné' ne se bat pas contre moi, il se bat contre vous, car tout est pour vous et en votre nom."

Le chanteur a poursuivi en s'adressant à ses admirateurs : "Je voulais vous dire que je lis tous vos messages. Je sais combien vous attendez les concerts et moi pas moins. Ce n'est pas évident que plus de 150 000 personnes ayant acheté des billets les aient simplement gardés en attendant le moment où nous nous retrouverons. Alors avant tout, je veux vous dire que vous êtes le public le plus fort, le plus fidèle et le plus beau du pays !"

"Et moi, je ne demande qu'à chanter pour vous, vous renforcer et vous réjouir, et vous qui votez avec vos pieds à chaque fois, c'est ma vraie victoire. Mais tout arrive pour le bien car il ne faut pas faire de compromis et vous méritez l'emplacement le plus digne, respectueux et bon qui soit pour l'expérience la plus grande et festive comme nous seuls savons le faire."

"Nous travaillons sans relâche pour que tout se réalise et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, dans les prochains jours, je pourrai vous informer de tous les détails, alors s'il vous plaît, soyez encore un peu patients, je promets que ça en vaudra la peine", a-t-il conclu en appelant au retour des soldats et des otages.

Lundi, le tribunal administratif de Tel-Aviv avait rejeté la requête de Golan pour se produire au stade de Ramat Gan. "Le requérant n'a pas réussi à prouver que la décision de la municipalité, dans les circonstances détaillées, sortait du cadre de la raisonnabilité de manière extrême justifiant l'intervention du tribunal", précisait la décision judiciaire, qui n'avait trouvé "aucun défaut externe pouvant témoigner de considérations étrangères ou inappropriées de la municipalité".