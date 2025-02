Festival de Berlin : le Prix du meilleur documentaire décerné à un film sur l'ex-otage du Hamas Liat Atzili

Le Festival international du film de Berlin vient de décerner son prestigieux prix du meilleur documentaire à "Holding Liat" de Brandon Kramer, une œuvre poignante retraçant l'histoire de Liat Atzili, otage libérée du Hamas.

Le film, dont la première mondiale s'est tenue lors du festival, bénéficie de la production du célèbre réalisateur Darren Aronofsky, connu pour "Black Swan" et "Requiem for a Dream". Il raconte le parcours de Liat Atzili, habitante du kibboutz de Nir Oz, enlevée lors des attaques du 7 octobre 2023 et libérée lors du premier accord d'échange d'otages.

La sélection 2024 de la Berlinale présentait également "Une lettre à David" de Tom Shoval, un film évoquant le sort de David Cunio, résident de Nir Oz toujours détenu à Gaza. Cunio, qui avait précédemment joué dans "Youth" du même réalisateur, avait assisté à la première de ce film lors d'une édition antérieure du festival berlinois. La projection de "Une lettre à David" a été saluée par de chaleureux applaudissements.