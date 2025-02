Festival Horizons : Le théâtre français en Israël les 18, 23, et 25 février

Le Festival Horizons propose trois soirées exceptionnelles en février, mettant à l'honneur le théâtre français sur les scènes israéliennes.

Richard Berry ouvre les festivités le 18 février au Théâtre Beit Hachayal avec "L'Audience est ouverte". Dans cette pièce percutante, l'acteur donne vie aux plaidoiries qui ont marqué quatre grands procès du XXe siècle, dont ceux de Klaus Barbie et de l'Affaire Dreyfus.

Festival Horizons

Quelques jours plus tard, le 23 février, c'est au tour de Thierry Lhermitte de faire son apparition sur les planches israéliennes. L'acteur se produit aux côtés de Steve Suissa dans "Échappées Belles", une création originale qui fusionne théâtre et musique classique. Le spectacle est sublimé par les performances d'Isabelle Durin au violon et de Maxime Zecchini au piano.

Le festival se conclut en beauté le 25 février au Musée d'Art Moderne avec une création originale : "Appelez-moi Golda". Ce spectacle retrace l'extraordinaire destin de Golda Meir, de son enfance en Russie jusqu'à son rôle crucial durant la guerre de Kippour en tant que Premier ministre d'Israël.

"Le public a besoin de rire et d'être ému", explique Steve Suissa, producteur du festival et fondateur du Festival Horizons et du Tel Aviv Comedy Club. "Les franco-israéliens souhaitent maintenir leurs liens avec la culture française, et ces moments d'émotion leur sont essentiels. Pour toucher également le public israélien, tous les spectacles seront sous-titrés en hébreu, permettant ainsi un véritable accès à la culture française."

Pour réserver vos places, rendez-vous sur horizons-tickets.com