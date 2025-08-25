Gal Gadot, grande absente de la Mostra marquée par l’appel de Venice4Palestine

Articles recommandés -

Gal Gadot ne participera pas à la 81ᵉ Mostra de Venise. L’actrice israélienne, attendue aux côtés de Gerard Butler pour présenter In the Hand of Dante de Julian Schnabel, ne figurait en réalité pas dans la délégation officielle, bien avant l’appel du collectif Venice4Palestine demandant l’annulation de son invitation. L’annonce de son absence survient toutefois alors qu’une pétition signée par plus de 1 500 cinéastes, acteurs et artistes internationaux exhorte la Biennale à se positionner face au conflit au Proche-Orient et à « donner voix aux Palestiniens ».

Le 22 août, une première lettre ouverte avait réclamé le retrait de l’invitation adressée à Gadot et Butler, accusés de soutenir publiquement le gouvernement israélien. Une seconde missive, publiée deux jours plus tard, a renforcé la pression sur la direction de la Biennale. Gerard Butler, lui, n’a pas encore confirmé sa présence.

Récemment, Gal Gadot avait confié dans une interview en Israël qu’elle subissait, comme d’autres célébrités, des pressions à Hollywood pour s’exprimer contre Israël. Elle a lié à ce climat politique l’échec commercial de Blanche-Neige, où elle incarne la Reine maléfique.

Le film de Schnabel sera projeté le 3 septembre, le même jour que The Voice of Hind Raja. La Mostra, au cœur d’une controverse politique, sera également le théâtre d’une manifestation pro-Palestine prévue le 30 août au Lido.