Gal Gadot incarnera une survivante de la Shoah dans une nouvelle production hollywoodienne

L'actrice israélienne Gal Gadot tiendra le rôle principal dans un nouveau long-métrage réalisé par Niki Caro, ont rapporté jeudi soir plusieurs médias américains. La star interprètera une survivante de la Shoah dans "Ruin", un thriller se déroulant en Allemagne peu après la Seconde Guerre mondiale. Le scénario, écrit par Kaz et Ryan Firpo (scénaristes des "Éternels"), suit une rescapée récemment libérée d'un camp de concentration qui forge une alliance improbable avec un soldat allemand. Leur mission commune : traquer et se venger d'un groupe d'officiers SS nazis.

Pour incarner le soldat allemand, le choix s'est porté sur l'acteur belge Matthias Schoenaerts, connu pour ses prestations dans "De rouille et d'os", "Suite française", "Loin de la foule déchaînée", "Danish Girl" et "The Old Guard". Selon le Hollywood Reporter, le tournage devrait débuter début 2026. Parmi les producteurs figure la société Pilot Wave, fondée par Gadot et son mari Yaron Varsano.

Le scénario de "Ruin" s'était hissé en tête de la prestigieuse "Black List" en 2017, un sondage annuel qui classe depuis 2005 les scripts les plus prometteurs non encore produits selon les cadres des studios hollywoodiens. Sur plus de 1 000 scénarios ayant figuré dans ce classement, au moins 450 ont été adaptés, dont "Argo", "Juno", "American Hustle", "Le Discours d'un roi" et "Slumdog Millionaire".

Gadot, qui vient de fêter ses 40 ans, participe actuellement au tournage du thriller d'action "The Runner" du réalisateur écossais Kevin Macdonald, où elle incarne une avocate à succès lancée dans une course-poursuite périlleuse à travers Londres après l'enlèvement de son fils. Elle y donne la réplique au britannique Damian Lewis.