Gal Gadot invitée d'honneur du Festival de cinéma de Jérusalem

Le Festival de cinéma de Jérusalem 2025, qui se déroulera pour la 42e fois le mois prochain, a annoncé dimanche que l'actrice israélienne Gal Gadot sera l'invitée d'honneur de l'événement. Elle partagera cette distinction avec le producteur judéo-américain Lawrence Bender, célèbre pour ses collaborations avec Quentin Tarantino. Les deux personnalités recevront une distinction honorifique lors de la soirée d'ouverture du festival, prévue à la Piscine du Sultan le 17 juillet.

"Le choix de Gal Gadot comme invitée d'honneur de la 42e édition du festival est naturel et évident", ont déclaré les organisateurs. "Gal a commencé sa carrière ici en Israël et est devenue l'une des stars internationales les plus reconnues au monde, tout en maintenant un lien profond avec ses racines israéliennes. Gal n'est pas seulement une star mondiale, mais aussi une ambassadrice culturelle d'Israël et du cinéma israélien."

Lawrence Bender, 67 ans, s'est illustré par sa collaboration fructueuse avec Tarantino, produisant notamment "Reservoir Dogs" et "Kill Bill". Trois fois nommé à l'Oscar du meilleur film pour "Pulp Fiction", "Good Will Hunting" et "Inglourious Basterds", il a exprimé sa gratitude pour cette reconnaissance. "Après le 7 octobre 2023, j'ai vu une communauté qui se tenait seule face au front mondial, et j'ai compris qu'il était temps de me concentrer davantage sur les gens auxquels j'appartiens", a déclaré Bender. "C'est pourquoi il est très significatif pour moi de recevoir cette distinction du Festival de cinéma de Jérusalem, particulièrement aux côtés de la merveilleuse actrice Gal Gadot." Le festival se tiendra du 17 au 27 juillet.