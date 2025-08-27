Gal Gadot n'avait pas prévu d’assister au festival de Venise, la polémique anti-israélienne éteinte

Articles recommandés -

Ces derniers jours, la participation de Gal Gadot à la Mostra de Venise a suscité une vive polémique en Italie. L’actrice israélienne est à l'affiche du film "In the Hand of Dante", présenté hors compétition et aux côtés d’Oscar Isaac, Jason Momoa et John Malkovich. Cependant, plusieurs médias italiens avaient rapporté que Gal Gadot ne se rendrait pas au festival, invoquant des protestations de cinéastes et personnalités culturelles italiennes contre Israël.

Gal Gadot a récemment mis les choses au clair, précisant qu’elle n’avait jamais prévu d’assister au festival. Sur Instagram, elle a partagé une story du businessman et influenceur juif Ari Ackerman, confirmant que son invitation n’avait jamais été annulée puisque sa présence n’était pas prévue. Le service presse du film a également confirmé à Ynet que l’actrice n’était pas attendue à Venise.

La controverse trouve son origine dans une pétition signée par plus de 1 500 réalisateurs et figures culturelles italiennes, dont les cinéastes Marco Bellocchio, Matteo Garrone et Alba Rohrwacher. Dans ce texte, les signataires appellent la direction du festival à "reconnaître le génocide et le nettoyage ethnique en cours à Gaza". La pétition dénonce la "torpeur face aux images de clarté incontestable provenant de la bande de Gaza et de la Cisjordanie" et qualifie la situation de "génocide en direct" mené par l’État d’Israël, affirmant que nul ne pourra dire qu’il ne savait pas ou ne pouvait imaginer ce qui se passe.

Cette initiative a alimenté des malentendus sur la participation de l’actrice, certains médias italiens ayant interprété la pétition comme un appel à boycotter Gal Gadot. L’actrice israélienne, connue pour ses rôles dans la saga Wonder Woman, a ainsi dû clarifier qu’aucune présence n’était prévue de sa part.

La Mostra, qui attire chaque année des milliers de professionnels et de cinéphiles, se retrouve désormais au centre d’un débat sur la frontière entre culture et politique. La polémique souligne également la sensibilité accrue des questions liées au conflit israélo-palestinien dans le monde artistique, où les initiatives et prises de position sont scrutées et peuvent susciter des réactions internationales. En fin de compte, la clarification de Gal Gadot met fin aux spéculations.