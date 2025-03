Gal Gadot reçoit son étoile sur le Walk of Fame d'Hollywood : "Je me sens la plus chanceuse du monde"

L'actrice et mannequin Gal Gadot a reçu mardi soir son étoile sur le célèbre Walk of Fame d'Hollywood, devenant ainsi la première actrice israélienne à obtenir cette distinction historique."Cela ne me semble pas réel. Je me sens comme la femme la plus chanceuse du monde", a-t-elle déclaré dans son discours face à une large foule venue la soutenir, parmi laquelle se trouvaient son mari Yaron Varsano et ses filles.

"Je suis quelqu'un de Rosh Ha'ayin en Israël et je n'aurais jamais pu imaginer un tel moment", a-t-elle ajouté avec émotion."Merci Hollywood, merci Disney, merci à tous d'être venus ici pour m'honorer", a poursuivi l'actrice visiblement émue. "Je n'ai jamais rêvé de devenir actrice et je ne savais pas que de telles choses étaient possibles. Pour moi, c'est plus que n'importe quel prix. Je ne l'emporte pas à la maison, c'est ici pour tout le monde. Je suis remplie de bonheur. J'espère que cette étoile me rappellera qu'avec la foi, tout est possible."Gadot a également tenu à remercier son mari Yaron Varsano, avec une touche d'humour : "Tu es mon meilleur ami, tu m'inspires à rêver, et chaque fois que mon succès a grandi - je suis tombée enceinte." L'Israélienne a également mentionné l'équipe qui l'a aidée à atteindre ce moment historique : "Je ne suis pas arrivée à ce moment toute seule. Il y a tant de personnes qui m'ont aidée tout au long du chemin. Mon équipe et mes avocats. Vous avez tous fait partie de mon voyage et je serai toujours reconnaissante pour votre soutien et votre amour."

Cette consécration vient couronner une carrière internationale fulgurante pour celle qui s'est fait connaître mondialement grâce à son rôle de Wonder Woman dans l'univers cinématographique DC. Après avoir été élue Miss Israël en 2004, Gadot a fait ses premiers pas à Hollywood dans la franchise "Fast and Furious" avant de devenir l'une des actrices les plus reconnues et les mieux payées de l'industrie.Dans un contexte où la place des femmes à Hollywood continue d'évoluer, cette reconnaissance symbolise également l'ouverture croissante de l'industrie cinématographique américaine aux talents internationaux.