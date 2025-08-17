Gal Gadot s'excuse après avoir déclaré que l'échec de "Blanche-Neige" était dû à la pression anti-israélienne

Articles recommandés -

L'actrice israélienne Gal Gadot a publié dimanche matin des excuses sur Instagram après que ses propos sur l'échec commercial du film "Blanche-Neige" aient fait le tour du monde. Dans une story adressée à ses 108 millions d'abonnés, la star a nuancé ses déclarations controversées.

"J'ai eu l'honneur de participer à une interview exceptionnelle avec des intervieweurs inspirants, dont les questions sont allées droit au cœur", a écrit Gadot. "Parfois, nous répondons aux questions d'un point de vue émotionnel. Quand le film est sorti, j'ai ressenti que ceux qui s'opposent à Israël me jugeaient de manière très personnelle, viscérale. Ils me voyaient d'abord comme une Israélienne, pas comme une actrice."

L'actrice a reconnu que "le film, bien sûr, n'a pas échoué uniquement à cause de pressions extérieures. Il y a de nombreux facteurs qui déterminent pourquoi un film réussit ou échoue, et le succès n'est jamais garanti."

Ces clarifications interviennent après que de nombreux médias internationaux, notamment le Daily Mail britannique et les sites américains Variety, Hollywood Reporter ou encore Deadline, ont relayé ses déclarations faites lors d'une interview accordée à la chaîne israélienne Keshet 12, diffusée jeudi dernier.

Dans cette interview, Gadot avait été interrogée sur sa déception concernant l'échec commercial de "Blanche-Neige". "J'étais certaine que ce film allait être un énorme succès", avait-elle confié, évoquant notamment sa collaboration avec Rachel Zegler, qui s'est exprimée contre Israël l'année dernière.

L'actrice avait alors attribué l'échec du film aux événements du 7 octobre : "Une énorme pression s'exerce sur les célébrités, acteurs et créateurs pour qu'ils publient des contenus contre Israël, et c'est arrivé. Bien que je puisse toujours expliquer et donner du contexte aux gens sur ce qui se passe réellement ici, au final, les gens décident par eux-mêmes."

Elle avait conclu avec amertume : "J'ai été déçue que le film soit très affecté par cela et qu'il n'ait pas réussi au box-office."

Selon les rapports, le film sorti en mars dernier avait été produit avec un budget de plus de 250 millions de dollars mais n'avait rapporté qu'un peu plus de 205 millions de dollars dans le monde entier, constituant un échec commercial majeur pour Disney.