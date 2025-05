"Gaza, c'est Auschwitz" : Thierry Ardisson présente ses excuses à "ses amis juifs" après ses propos sur France 2

Thierry Ardisson a présenté ses excuses à "ses amis juifs" ce dimanche, après avoir comparé Gaza à Auschwitz sur le plateau de "Quelle Epoque" diffusée samedi sur France 2. Ce mea culpa, exprimé dans une lettre transmise à maître Gilles-William Goldnadel et publiée sur X par ce dernier, fait suite à une vive polémique déclenchée après les propos de l'animateur.

Alors que Léa Salamé recevait Raphaël Pitti, médecin de guerre et humanitaire pour évoquer la situation à Gaza, l'animateur a déclaré : "Gaza, c'est Auschwitz. Nos petits-enfants nous diront que nous savions et que nous n'avons rien fait."

Dans sa lettre, Thierry Ardisson écrit : "Suite au bouleversant discours du Dr Pitti, j'ai comparé Gaza à Auschwitz. L'émotion était sans doute trop forte et mon propos exagéré. Je prie mes amis juifs de bien vouloir me pardonner."

"Je rappelle que dans "Quelle Époque', j’ai commencé par m’émouvoir du sort réservé, par exemple, à Jérôme Guedj et j’ai rappelé que c’est en 2004, soit dix ans avant que Manuel Valls n’interdise ses spectacles, que j’ai viré Dieudonné en direct de Tout le monde en parle parce qu’il rallumait la mèche de l’antisémitisme. Ma participation à la Marche contre l’antisémitisme le 12 novembre 2023, confirmait ma position", a-t-il encore écrit.

Les propos de l'animateur dans "Quelle époque" ont notamment fait réagir le président du CRIF, Yonathan Arfi : "Non, Thierry Ardisson, Gaza n'est pas Auschwitz ! La vérité est simple : la Mémoire de la Shoah n'est jamais autant convoquée dans le débat public que par ceux qui veulent la retourner contre les Juifs. Je déplore depuis le 7 Octobre la détresse de toutes les populations civiles, israéliennes et palestiniennes. Mais pour quel autre conflit utilise-t-on ces comparaisons avec la Shoah ? Aucune critique d'Israël ne justifie de le nazifier. La situation au Proche-Orient est suffisamment compliquée et difficile pour ne pas avoir besoin de ces confusions coupables."

Maitre Goldnadel a indiqué qu'il allait saisir l'Arcom : "Thierry Ardisson vient de m’adresser un communiqué dans lequel il demande à ses amis juifs de lui pardonner d’avoir comparé Gaza à Auschwitz. Dont acte. Je constate cependant que sur le plateau de France 2, Léa Salamé n’a pas récusé cette comparaison immonde. Je ne sache pas non plus qu’elle s’en soit excusée. Une fois de plus, je constate que l’audiovisuel public se fait le principal instrument de la détestation d’Israël et le fabricant de l’antisémitisme. Raison pourquoi j’ai décidé de saisir l’Arcom."