George Clooney et sa famille naturalisés français

Selon Paris Match, George Clooney, son épouse Amal Clooney, ainsi que leurs deux enfants, ont officiellement acquis la nationalité française. La naturalisation figure dans un décret daté du 26 décembre 2025 et publié le 27 décembre au Journal officiel.

Né le 6 mai 1961 à Lexington, dans le Kentucky, l’acteur américain est désormais citoyen français, au même titre que son épouse Amal Alamuddin, née le 3 février 1978 à Beyrouth, et leurs jumeaux Alexander et Ella, nés le 6 juin 2017 à Londres. Le décret précise que les enfants mineurs bénéficient de « l’effet collectif » attaché à l’acquisition de la nationalité par leurs parents.

Cette naturalisation vient consacrer un attachement de longue date du couple à la France. George Clooney n’a jamais caché son affection pour l’Hexagone, qu’il évoque régulièrement dans ses interviews. À l’été 2021, l’acteur a acquis le domaine viticole de Canadel, dans le Var, où la famille partage désormais une grande partie de son temps.

Interrogé par le passé sur sa nouvelle vie française, Clooney expliquait apprécier un cadre plus discret et protecteur pour ses enfants. « L’endroit le plus heureux pour nous, c’est cette ferme où les enfants peuvent s’amuser, comme je le faisais moi-même lorsque j’étais jeune dans le Kentucky », confiait-il, saluant la tranquillité et l’art de vivre locaux.

Cette naturalisation symbolise aussi l’ancrage européen du couple Clooney, engagé sur de nombreux dossiers internationaux, qu’ils soient culturels, humanitaires ou juridiques. En devenant français,