Gwyneth Paltrow ciblée par une vague d’attaques antisémites après une publicité en Israël

L’actrice oscarisée Gwyneth Paltrow se retrouve au cœur d’une polémique après sa participation à une campagne publicitaire pour un projet immobilier de luxe en Israël. La star hollywoodienne apparaît dans une publicité réalisée pour le programme résidentiel "Park 51", développé à Herzliya par une société immobilière israélienne.

Cette collaboration a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. Si certains internautes ont appelé au boycott de l’actrice et de sa marque de bien-être Goop en raison de son association avec une entreprise israélienne, d’autres ont franchi un cap en publiant des messages à caractère antisémite visant directement ses origines juives.

Parmi les commentaires relayés en ligne figurent des insultes et des détournements de son nom, certains internautes l’accusant de soutenir Israël et remettant en cause sa moralité. D’autres messages ont fait référence à ses origines familiales juives en reprenant des stéréotypes antisémites.

Gwyneth Paltrow s’est exprimée à plusieurs reprises depuis les attaques du 7 octobre en faveur de la libération des otages détenus dans la bande de Gaza. Elle a également dénoncé à plusieurs occasions la recrudescence de l’antisémitisme aux États-Unis et dans d’autres pays.

Dans la publicité à l’origine de la controverse, l’actrice est montrée dans un appartement donnant sur Central Park, à New York. Après une course dans le célèbre parc, elle demande à son chauffeur de la conduire à "Park 51". Lorsque celui-ci lui demande si elle souhaite se rendre à New York, elle répond : "Herzliya, Israël". Cette scène constitue le point central de la campagne promotionnelle du projet immobilier, mais a également déclenché une vive réaction de certains militants anti-israéliens sur les réseaux sociaux.