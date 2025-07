Haïm Musicant célèbre Jean Pierre-Bloch, figure de la Résistance et de l’humanisme

Articles recommandés -

Le journaliste et écrivain Haïm Musicant a présenté ce dimanche soir sur i24NEWS son ouvrage "Jean Pierre-Bloch – De tous les combats" (Éditions Glyphe), une biographie dense et émouvante retraçant la vie d’un homme d’exception. Invité dans l’émission Conversations avec Nathalie Nagar, l'ancien directeur général du CRIF, a expliqué pourquoi il a choisi de consacrer un livre à Jean Pierre-Bloch, figure méconnue dont le 120e anniversaire de la naissance coïncide avec cette publication. « J’avais rencontré Jean Pierre-Bloch et sa femme, milité avec eux. Dans une époque en manque de repères, il incarne ce qu’il y a de meilleur : un combattant pour les droits humains, la France et Israël, un rempart contre l’antisémitisme », confie-t-il.

Né en 1905 à Paris, Jean Pierre-Bloch a marqué le XXe siècle par son engagement. Jeune, il affrontait les extrémistes de droite au Quartier latin, avant d’être envoyé par sa mère à Sousse, en Tunisie, pour parfaire ses études. Devenu journaliste au journal Populaire de Léon Blum, il entre en politique sous le Front populaire, devenant député de l’Aisne en 1936, malgré une virulente campagne antisémite. Opposant farouche aux accords de Munich en 1938, il s’engage dans la Résistance dès 1940, échappant à trois reprises à la captivité. Compagnon du général de Gaulle, il devient commissaire adjoint à l’Intérieur à Alger, organisant le premier parachutage d’hommes et d’armes de la Seconde Guerre mondiale. Juré au procès Pétain, il tenta, en vain, de faire reconnaître la responsabilité de Vichy dans la déportation des Juifs. « Il était trop juif pour certains, trop républicain pour d’autres », analyse Musicant, expliquant son relatif oubli.

Président de la LICRA de 1968 à 1993, Jean-Pierre Bloch s’est battu sans relâche contre le racisme et l’antisémitisme, condamnant la « bête immonde » jusqu’à son décès en 1999. Inconditionnel d’Israël, il critiqua la politique anti-israélienne de De Gaulle post-1967 et resta fidèle à ses convictions, même face à François Mitterrand, jugé trop proche de l’OLP par sa femme, Gabi, résistante ardente. Musicant souligne leur couple comme un modèle, honoré par une préface écrite par leurs petits-enfants, symboles de la transmission. « Ce livre est un hommage, un livre d’amour pour ce couple exceptionnel », affirme-t-il.

Face aux défis actuels – montée de l’antisémitisme, faiblesse de l’Europe, tensions post-7 octobre –, Musicant estime que Pierre-Bloch serait « effondré ». Citant Victor Hugo (« Ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent »), il appelle à s’inspirer de ce combattant infatigable pour affronter les crises contemporaines, de l’Europe au Moyen-Orient. Ce vibrant portrait, mêlant grande histoire et anecdotes intimes, réhabilite un héros discret dont l’héritage résonne avec force.