Idan Amedi quitte la série "Fauda" après avoir été blessé à Gaza

L'acteur et chanteur Idan Amedi, connu pour son rôle dans la série à succès "Fauda", a informé les producteurs qu'il ne participerait pas à la cinquième saison du show, dont le tournage doit commencer dans les prochains mois. Selon le quotidien Yedioth Ahronoth, cette décision fait suite aux graves blessures qu'il a subies lors des combats à Gaza et au long processus de rééducation qui en découle, ainsi qu'à sa prochaine tournée de concerts.

Avi Issacharoff, créateur de la série, s'est exprimé sur le départ d'Amedi : "C'est la personne la plus extraordinaire que j'ai eu l'occasion de rencontrer. À mon avis, il devrait devenir Premier ministre un jour. C'est aussi un bon ami et une personne exceptionnelle." "Contrairement à de nombreux autres talents qui se laissent griser par la célébrité, Idan est resté les pieds sur terre, comme le prouve le fait que le 7 octobre, il a pris ses affaires et est parti combattre", a-t-il ajouté.

Amedi incarnait un des personnages principaux de "Fauda", série israélienne mondialement acclamée qui suit une unité d'élite de l'armée israélienne opérant sous couverture dans les territoires palestiniens. La série, lancée en 2015, est devenue un phénomène international après sa diffusion sur Netflix.

L'acteur, qui est également réserviste dans l'armée israélienne, avait rejoint les forces combattantes immédiatement après les attaques du 7 octobre. Il avait été grièvement blessé lors d'opérations militaires dans la bande de Gaza en décembre dernier.