Idan Raichel révèle : "Un bébé gazaoui que j'ai aidé à sauver est devenu un terroriste du Hamas"

Articles recommandés -

Le célèbre chanteur israélien Idan Raichel a fait une révélation bouleversante lors d'une interview sur la chaîne 12 : un nourrisson palestinien dont il avait participé au sauvetage médical est devenu, 17 ans plus tard, un terroriste du Hamas mort en "martyr" à Gaza.

L'histoire prend sa source dans une découverte faite par un soldat israélien. "J'ai reçu d'un soldat une photo qu'il avait trouvée sur une commode dans une maison gazaouie à Khan Younes", explique l'artiste. Ce cliché datant de 2008 montrait Idan Raichel à l'époque où il portait encore des dreadlocks dans un hôpital, aux côtés d'un père gazaoui, tous au chevet d'un nourrisson.

A l'époque, le musicien s'investissait dans l'association Save a child's heart, une organisation humanitaire qui facilite l'accès aux soins cardiaques pour des bébés du monde entier en les amenant en Israël.

"À un moment donné, l'organisation commencé à faire venir beaucoup d'enfants palestiniens dans les hôpitaux israéliens", se remémore Raichel. C'est alors que l'histoire bascule. Le militaire qui a mis la main sur cette photographie dévoile à l'artiste une terrible réalité : "Écoute, ce père sur la photo est un terroriste du Hamas, et le bébé que tu as sauvé est mort en "martyr".

Idan Raichel a fait part de son trouble profond après cette découverte qui l'a poussé à se poser la fameuse question de savoir s'il y a des personnes innocentes à Gaza, c'est-à-dire ne soutenant pas le terrorisme : "C'est effrayant. Terrible et horrible", a-t-il dit, évoquant alors les propos d'une femme autrichienne âgée qui lui avait confié : "Nous avons tous été impliqués dans la Shoah. Nous ignorions tout des camps, mais nous savions que des Juifs disparaissaient des rues et nous n'avons pas suffisamment posé de questions."

L'artiste a conclu son témoignage sur un constat : "À ce jour, pas un seul Juste parmi les Nations n'a été trouvé à Gaza".