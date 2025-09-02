Inquiétudes sécuritaires : la série Fauda annule son tournage à Marseille

Articles recommandés -

La célèbre série israélienne Fauda, diffusée dans plus de 190 pays, a décidé de renoncer à tourner sa cinquième saison à Marseille. La production, invoquant un climat jugé trop dangereux, a préféré transférer le tournage à Budapest, en Hongrie.

En cause : la recrudescence d’actes antisémites dans la cité phocéenne. Le CRIF Marseille-Provence a dénoncé une succession d’agressions « d’une gravité insupportable », parmi lesquelles l’attaque d’un homme portant une kippa à la gare Saint-Charles, l’agression verbale de l’humoriste Marie Saint-Filtre au Vieux-Port, ou encore l’arrachage de portraits en mémoire d’Ilan Halimi. Plusieurs fidèles sortant de la synagogue ont également été pris pour cible.

Bruno Benjamin, ancien président du CRIF, a exprimé son indignation sur X : « Quelle honte pour Marseille. L’annulation du tournage de Fauda dans notre ville, pour des raisons de sécurité liées à la recrudescence d’actes antisémites, est un signal d’alarme. Quand la haine empêche la culture, l’art et la mémoire de s’exprimer, c’est toute la société qui régresse. » Jamais encore Marseille n’avait connu l’annulation d’un tournage international pour des raisons sécuritaires. Ville traditionnellement prisée par les productions étrangères, elle subit ici un revers symbolique et économique. La cinquième saison de Fauda devait intégrer une touche française avec la participation de l’actrice Mélanie Laurent.

Pour la production, la priorité reste la « protection du personnel artistique et technique », justifiant ainsi ce choix contraint mais jugé indispensable.