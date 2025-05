Israël brille à l'Eurovision : Yuval Raphael décroche une éclatante deuxième place

L'Eurovision 2025 s'est conclue par un résultat remarquable pour Israël : Yuval Raphael a terminé à la deuxième place avec sa chanson "New Day Will Rise", récoltant un total de 357 points. Le trophée a été remporté par l'Autrichien Kaey Kaey et son titre "Wasted Love" qui a cumulé 436 points. Cette performance marque le meilleur résultat d'Israël depuis plus de 40 ans. La dernière fois qu'un représentant israélien avait atteint une telle position remontait à 1983, avec Ofra Haza et sa chanson "Chai".

La soirée a été marquée par un incident troublant : pendant la prestation de Rafael, un couple a tenté de s'introduire sur scène avant d'être maîtrisé par la sécurité. "Une personne a essayé de s'introduire et a été rapidement stoppée par la sécurité. Une autre a tenté de projeter de la poudre rouge", a précisé un membre de la délégation israélienne.

"Am Israel chai!" (Le peuple d'Israël vit!) a déclaré avec émotion Rafael après l'annonce des résultats. "Peuple d'Israël, je vous aime plus que tout au monde", a-t-elle ajouté, visiblement émue. Si le jury professionnel a attribué 60 points à l'artiste israélienne, c'est le vote du public qui lui a été particulièrement favorable avec 297 points, soit le score le plus élevé parmi tous les participants.

À l'extérieur de la salle de Bâle, une importante manifestation pro-palestinienne s'est tenue, rassemblant des milliers de personnes opposées à la participation d'Israël au concours. La situation a nécessité un important dispositif policier et les autorités israéliennes ont recommandé à leurs ressortissants présents sur place de "maintenir un profil bas" et d'"éviter les confrontations". L'Estonie a complété le podium avec Tommy Cash et sa chanson "Espresso Macchiato", tandis que la Suède, grande favorite des pronostics, a dû se contenter de la quatrième place.