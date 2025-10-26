Israël investit 40 millions de shekels pour préserver le patrimoine archéologique de Judée-Samarie

Lors de sa réunion hebdomadaire ce dimanche, le gouvernement israélien a approuvé la proposition du ministre du Patrimoine, Amichai Eliyahu, visant à ajouter 40 millions de shekels au programme de sauvetage, de préservation et de développement des sites patrimoniaux de Judée-Samarie, de la vallée du Jourdain et du désert de Judée.

Ce financement exceptionnel permettra de poursuivre les opérations de conservation, de restauration et d’ouverture au public de sites archéologiques majeurs, certains étant fragilisés par des destructions et des pillages d’antiquités. Le budget, réparti sur 2025-2026, sera financé par plusieurs ministères, dont ceux de l’Éducation, de la Culture, de la Sécurité, de la Protection de l’Environnement, des Transports, de l’Habitat et de la Justice, ainsi que par le budget de mise en œuvre des accords de coalition, dédié au développement touristique et historique.

Parmi les sites prioritaires figurent Sebastia, ancienne capitale du royaume d’Israël à l’époque de la maison d’Omri, les palais hasmonéens de Jéricho, les forteresses Masada Sartaba et Masada Hyrkania dans le désert de Judée, ainsi que Tel Hébron, cœur de la vieille ville et site archéologique.

Pour le ministre Amichai Eliyahu, cette décision est un message fort : « Chaque jour de retard est un jour de plus où le patrimoine de notre peuple est dépouillé et détruit. Ces 40 millions de shekels supplémentaires permettront de préserver nos trésors archéologiques, de les ouvrir au public et de renforcer notre lien historique avec cette terre. »

Benny Har Even, chef du service d’archéologie du ministère, a souligné l’importance stratégique de ce budget : « Les sites archéologiques de Judée-Samarie sont d’importance mondiale et témoignent de l’histoire de notre peuple, mais ils sont constamment menacés. Grâce à ce financement, nous pourrons intensifier les mesures de contrôle et de conservation, tout en aménageant de nouveaux sites pour le public. »