L'artiste israélien Yaacov Agam, figure majeure de l'art cinétique et lauréat du Prix Israël 2026 pour les arts visuels, est décédé à l'âge de 98 ans.

Né Yaacov Gibstein en Palestine sous mandat britannique, au sein d'une famille religieuse – son père était rabbin et kabbaliste –, il étudie à l'Académie Betsalel avant de poursuivre sa formation à Zurich en 1949, puis de s'installer à Paris, où il vivra pendant plusieurs décennies.

Agam s'est imposé comme l'un des pionniers de l'art cinétique, un courant qui intègre le mouvement, la lumière et la perception du spectateur à l'œuvre elle-même. Ses créations abstraites aux formes géométriques colorées ont rapidement acquis une renommée internationale.

Ses œuvres ont été exposées dans les plus grandes institutions culturelles du monde, notamment au Museum of Modern Art (MoMA) de New York, au musée Guggenheim, au Centre Pompidou à Paris ainsi qu'à la première Biennale de Paris.

Parmi ses réalisations les plus célèbres figurent Double Metamorphosis III, la fontaine monumentale du quartier de La Défense à Paris, la fontaine du Feu et de l'Eau de la place Dizengoff à Tel-Aviv, ainsi que la façade du Dan Hotel de Tel-Aviv.

En début d'année, il avait reçu le Prix Israël 2026, récompensant plus de sept décennies de création artistique. Ses funérailles auront lieu lundi à Rehovot.