Jazz’n’Klezmer : un festival qui refuse d’effacer la culture israélienne

Le Festival Jazz’n’Klezmer, dirigé par Laurence Haziza, se poursuit jusqu’au 23 novembre, avec une programmation riche et éclatée entre Paris, la région parisienne et plusieurs villes en France, dont Carpentras, Lyon, Marseille et Toulouse. Malgré les tensions autour de la présence d’artistes israéliens en Europe, le festival maintient son engagement artistique et culturel.

Laurence Haziza explique que, contrairement aux inquiétudes, aucun appel au boycott ni manifestation anti-israélienne n’a perturbé le festival cette année. Le prochain grand rendez-vous se tiendra le 19 novembre à la salle Alhambra, avec l’Orchestre andalou d’Israël – 40 musiciens dirigés par Ronen Eibenschutz Havital.

Mais si les protestations visibles sont absentes, la directrice dénonce un phénomène plus insidieux : “l’invisibilité sournoise”. Certaines salles, explique-t-elle, refusent désormais de mentionner le festival dans leur communication, comme si la présence d’artistes israéliens devait être dissimulée. Ce n’est pas un boycott frontal, dit-elle, mais « une omission délibérée », difficile à contester.

Elle souligne que certains établissements invoquent des raisons de sécurité pour justifier cette discrétion — coûts supplémentaires, crainte d’incidents — tandis que d’autres assument clairement leur volonté de ne pas afficher l’événement. Le festival a même connu des déprogrammations après le 7 octobre 2023, poussant les organisateurs à adapter les lieux et renforcer leurs choix en matière d’accueil.

Malgré ces obstacles, Laurence Haziza reste déterminée : le festival continuera à inviter des artistes israéliens, plus que jamais, pour défendre une culture vivante, diverse et ouverte.