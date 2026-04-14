Kanye West dans le viseur de la France : vers une interdiction de son concert à Marseille

Kanye West se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une tempête politique et médiatique. En France, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez envisage d’interdire le concert qu'il doit donner en juin à Marseille, invoquant la gravité et la répétition de propos antisémites tenus ces dernières années. Une décision encore à l’étude, mais qui s’inscrit dans un contexte européen de plus en plus ferme à son égard.

Le dossier est désormais entre les mains des autorités locales, après des échanges entre le ministère, le préfet de région et le maire de Marseille, Benoît Payan. Ce dernier s’est publiquement opposé à la venue du rappeur, dénonçant une tribune offerte à des discours qu’il juge incompatibles avec les valeurs de la ville. L’enjeu dépasse le simple cadre artistique : il touche à l’ordre public, à la cohésion sociale et à la responsabilité politique face à la haine.

Ce durcissement français fait écho à une décision récente du Royaume-Uni, où le gouvernement dirigé par Keir Starmer a refusé l’entrée sur le territoire à l’artiste, estimant qu’il n’aurait jamais dû être programmé au Wireless Festival de Londres. À l’inverse, les Pays-Bas maintiennent pour l’instant ses concerts, faute de base juridique suffisante pour une interdiction.

Depuis plusieurs années, Kanye West a vu son image se dégrader à mesure que se multipliaient les polémiques : déclarations ambiguës ou ouvertement antisémites, provocations répétées, et fréquentations controversées, notamment avec le militant suprémaciste Nick Fuentes. Ces prises de position lui ont coûté de nombreux partenariats commerciaux et une partie de son public.