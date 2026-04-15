Kanye West reporte son concert à Marseille sous pression des autorités françaises

Le rappeur américain Kanye West, désormais connu sous le nom de Ye, a annoncé le report de son concert prévu à Marseille, dans un contexte de fortes pressions politiques et institutionnelles. Cette décision intervient après que les autorités françaises ont indiqué vouloir examiner tous les moyens légaux pour empêcher la tenue de l’événement, initialement programmé le 11 juin au Stade Vélodrome.

Le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez avait affirmé vouloir explorer « toutes les possibilités » pour empêcher ce concert, tandis que le maire de Marseille, Benoît Payan, s’y était fermement opposé. Ce dernier a dénoncé la venue d’un artiste qu’il accuse de promouvoir « la haine » et « un nazisme décomplexé », estimant que la ville, marquée par une longue tradition d’immigration, ne pouvait servir de tribune à ce type de discours.

Dans un message publié sur le réseau X, Kanye West a expliqué que le report était « sa seule décision », évoquant un besoin de temps pour « faire comprendre la sincérité de [son] engagement à se racheter ». L’artiste, âgé de 48 ans, fait face à une vive controverse internationale depuis plusieurs années en raison de propos antisémites et de déclarations controversées, notamment à l’égard d’Adolf Hitler. Ces prises de position lui ont déjà valu une interdiction d’entrée au Royaume-Uni et l’annulation de plusieurs événements.

Malgré des excuses publiques formulées en début d’année dans une lettre publiée dans le Wall Street Journal, où il évoquait un épisode lié à son trouble bipolaire, la polémique reste vive. Dans son dernier message, le rappeur assure assumer ses responsabilités tout en affirmant vouloir protéger ses fans, affirmant que ces derniers « sont tout pour lui ».