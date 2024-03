L'acteur Aaron Taylor-Johnson pressenti pour être le prochain James Bond

L'acteur britannique Aaron Taylor-Johnson, 33 ans, se serait vu proposer le rôle de James Bond dans la célèbre série de films d'espionnage après le départ en 2021 de Daniel Craig.

Si les spéculations vont bon train quant à l'identité de celui qui reprendra le flambeau de l'agent fictif du MI6, et que des noms comme Tom Hardy, René-Jean Page et Idris Elba font régulièrement la Une des journaux, plusieurs médias suggèrent que Taylor-Johnson est maintenant le favori pour succéder à Daniel Craig. "Bond est pour Aaron, s'il l'accepte. L'offre officielle est sur la table", a révélé une source au journal The Sun.

L'acteur de 33 ans a été élevé dans une famille juive de la ville anglaise de High Wycombe. Il est connu pour ses rôles dans "Kick-Ass", "Tenet", "Bullet Train" et la comédie "Angus, Thongs and Perfect Snogging". Eon Productions serait en train de se préparer à l'annonce si Taylor-Johnson accepte le poste.

Taylor-Johnson est resté très discret sur le sujet, déclarant lors d'une récente interview qu'il trouvait "charmant et merveilleux" que les gens le considèrent comme un prétendant au rôle de Bond. Le tournage du 26e volet de Bond devrait commencer dans le courant de l'année.