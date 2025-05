L'acteur arabe israélien Tawfik Barhom remporte la Palme d'or du court métrage à Cannes

Tawfik Barhom, acteur, scénariste et réalisateur arabe israélien, a remporté samedi soir la Palme d'or du court métrage au Festival de Cannes pour son film "I'm Glad You're Dead Now" ("Je suis content que tu sois mort maintenant"). Le film de Barhom, qui interprète également l'un des rôles principaux, raconte l'histoire de deux frères qui retournent sur l'île de leur enfance, où des secrets enfouis et des tensions les contraignent à affronter un passé sombre qui les lie.

Originaire du village arabe d'Ein Rafa, Tawfik Barhom s'était fait connaître en 2014 dans le rôle principal du film "Dancing Arabs" d'Eran Riklis, qui lui avait valu une nomination au prix Ophir du meilleur acteur. Depuis, il a participé à plusieurs productions internationales, notamment "The Idol" de Hany Abu-Assad, "Mary Magdalene" de Garth Davis et "The Boy from Heaven" de Tarik Saleh.

Par ailleurs, le réalisateur iranien Jafar Panahi a remporté la Palme d'or du meilleur film pour "It Was Just an Accident" ("Un simple accident"), qui suit cinq personnages pensant avoir identifié le procureur qui les a interrogés lors de leur arrestation, sans pouvoir en être certains car leurs yeux étaient bandés en prison.

Le Grand Prix, deuxième récompense du festival, a été attribué au réalisateur dano-norvégien Joachim Trier pour "Sentimental Value". Le prix du jury est revenu ex æquo au Franco-Espagnol Olivier Laxe pour "Sirât" et à l'Allemande Masha Shulinska pour "Sound of Falling". L'Irakien Hassan Hadi a décroché la Caméra d'or du meilleur premier film pour "The President's Cake", premier film irakien projeté au festival.