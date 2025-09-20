L’acteur israélien Aryeh Moskona s’éteint à 78 ans

Articles recommandés -

L’acteur israélien Aryeh Moskona est décédé à l’âge de 78 ans, laissant derrière lui une épouse, quatre filles et dix petits-enfants. Il s’est éteint à l’hôpital Hasharon, des suites d’une défaillance générale de ses organes, après avoir auparavant surmonté un cancer.

Sa femme, Adina, a partagé avec émotion ses souvenirs au micro de Ynet : « Arieh était l’amour de ma vie depuis le lycée. Nous avons traversé des jours heureux et des jours difficiles. J’ai toujours pensé que je partirais avant lui. Il me disait : Si tu meurs, je ne pense pas pouvoir vivre sans toi, et aujourd’hui je pourrais dire exactement la même chose. » Elle a souligné la force de leur union malgré leurs différences, décrivant leur relation comme « la plus grande histoire d’amour qui soit ».

Arieh Moskona était une figure bien connue du théâtre, du cinéma et de la télévision en Israël. Il s’était imposé au fil des décennies par son talent et sa présence charismatique, marquant plusieurs générations de spectateurs. On se souvient notamment de ses rôles marquants dans Alex Holeh Ahava (Alex est amoureux, 1986), Mivtza Savta (Opération Grand-Mère, 1999) et la série télévisée Zehu Ze! qui a connu un immense succès.

Sa disparition va laisser un vide considérable dans le paysage culturel israélien.

Ses proches et ses fans se souviendront de lui comme d’un acteur passionné et d’un pilier de la scène artistique nationale. Ses funérailles devraient avoir lieu dans les prochains jours.