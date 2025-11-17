L'acteur John Voight fustige Zohran Mamdani qu'il qualifie de "menace pour New York"

L’acteur américain Jon Voight a vivement critiqué le maire élu de New York, Zohran Mamdani, le qualifiant de menace pour la ville et appelant le président Donald Trump à intervenir. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Voight a averti que Mamdani pourrait « détruire la ville qui ne dort jamais » et transformer New York en « lieu de ténèbres interdit ».

Voight, âgé de 85 ans, a dénoncé les positions politiques de Mamdani, qu’il qualifie de « socialistes », et exhorté les New-Yorkais à défendre leurs droits et leurs biens. « Ce maire de 35 ans n’a aucun droit de dicter les règles du socialisme à une ville bâtie par des Américains travailleurs », a-t-il déclaré. Il a également qualifié Mamdani de « communiste idiot ».

Dans son message, celui qui est aussi le père d'Angelina Jolie, a réaffirmé son soutien aux États-Unis et au « rêve américain », soulignant la liberté et la justice comme valeurs fondamentales, et a conclu en appelant le président Trump à « mettre fin à cette horreur ».

Trump avait soutenu Cuomo lors de la campagne, avertissant que la ville pourrait subir de graves coupes budgétaires fédérales si Mamdani remportait l’élection. Après la victoire de celui-ci, Trump a déclaré que le maire élu devrait se montrer « plus aimable » envers lui, évoquant un « mauvais départ » dans leurs relations. Ce lundi, il a toutefois joué la carte de l'apaisement, indiquant aux médias qu'il envisageait de rencontre le nouveau maire.