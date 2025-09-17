L'Allemagne rompt ses liens avec le festival belge de Gand après le boycott d'un chef d'orchestre israélien

Articles recommandés -

L'ambassade d'Allemagne en Belgique a officiellement rompu son partenariat avec le prestigieux Festival de Gand après que les organisateurs ont annulé un concert de l'Orchestre philharmonique de Munich en raison de nationalité de son chef, l'Israélien Lahav Shani.

Cette rupture diplomatique s'est matérialisée par le retrait du logo de l'ambassade du site web du festival et la suppression de toutes les références aux concerts sur les réseaux sociaux de la représentation diplomatique allemande, comme l'a confirmé un porte-parole à l'agence de presse DPA.

Le concert de l'Orchestre philharmonique de Munich était initialement programmé pour le 18 septembre dans la cathédrale Saint-Bavon de Gand. Cependant, les organisateurs du festival ont pris la décision d'annuler cette représentation en invoquant des raisons politiques liées au conflit israélo-palestinien.

Selon l'organisation du festival, "l'attitude du chef envers le régime génocidaire manque de clarté". Cette justification fait référence au double rôle de Lahav Shani, qui dirige non seulement l'Orchestre philharmonique de Munich mais également l'Orchestre philharmonique d'Israël. Les organisateurs estiment que cette fonction place le chef d'orchestre "dans une zone grise" au regard de la situation actuelle à Gaza et lui reprochent de ne pas avoir exprimé de position suffisamment tranchée contre le gouvernement en place.

Cette annulation a également suscité la réprobation des autorités belges. Le Premier ministre Bart De Wever et le ministre des Affaires étrangères Maxime Prévot ont pris leurs distances avec cette décision, dénonçant des motivations antisémites. Ils ont mis en garde contre les risques d'atteinte à la réputation du pays et aux principes de liberté artistique.

En signe de solidarité à Lahav Shani, le Premier ministre belge Bart De Wever est allé jusqu'à assister la semaine dernière en Allemagne à un concert de l'Orchestre philharmonique de Munich. "Je viens d'assister à un magnifique concert à Essen de l'Orchestre philharmonique de Munich dirigé par Lahav Shani", avait-il déclaré ensuite sur les réseaux sociaux. "Il n'y aura jamais de place pour le racisme et l'antisémitisme dans ce pays. C'est là que je fixe la limite."