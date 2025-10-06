L’Égyptien Khaled el-Enany nommé à la tête de l’Unesco

Le Conseil exécutif de l’Unesco a désigné lundi l’Égyptien Khaled el-Enany comme nouveau directeur général de l’organisation pour un mandat de quatre ans. L’ancien ministre des Antiquités et du Tourisme (2016-2022) a obtenu 55 voix sur 57, contre seulement deux pour son concurrent congolais Firmin Edouard Matoko, a précisé la présidente du Conseil, Vera El Khoury Lacoeuilhe.

Âgé de 54 ans et égyptologue de formation, Khaled el-Enany deviendra le premier directeur général originaire d’un pays arabe et le deuxième Africain à diriger l’Unesco, après le Sénégalais Amadou Mahtar Mbow (1974-1987).

Sa nomination devra encore être entérinée le 6 novembre lors de la Conférence générale de l’Unesco à Samarcande, en Ouzbékistan, avant une prise de fonctions officielle le 14 novembre. Il succédera à la Française Audrey Azoulay, qui a dirigé l’organisation depuis 2017.

Reconnu pour son engagement dans la préservation du patrimoine culturel égyptien, notamment la réouverture du Grand Musée égyptien du Caire, el-Enany est perçu comme un diplomate pragmatique capable de renforcer le rôle de l’Unesco face aux tensions géopolitiques et aux défis éducatifs mondiaux.