L'ex-otage Agam Berger interprète la "Hatikva" au Festival juif de Berlin

Agam Berger, ex-otage du Hamas âgée de 21 ans a interprété vendredi l’hymne national israélien Hatikva lors du festival des Journées de la culture juive à Berlin.

Enlevée le 7 octobre 2023 lors de l’attaque menée contre la base de Nahal Oz où elle servait en tant que guetteuse, la jeune femme a passé 482 jours en captivité à Gaza avant d’être libérée.

Sa performance a constitué l’un des temps forts de la 38ᵉ édition de l’événement berlinois. Agam Berger y a rendu hommage à Israël à travers une interprétation particulièrement émouvante du chant national.

Plus tôt cette année, elle avait déjà marqué les esprits lors de la Marche des Vivants en Pologne, où elle avait joué des extraits de la bande originale de La Liste de Schindler sur un violon centenaire ayant survécu à la Shoah.

Depuis sa libération, Agam Berger multiplie les prises de parole pour raconter les conditions de sa détention et la force intérieure qui l’a aidée à tenir pendant près d’un an et demi.