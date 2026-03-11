L’ex-otage Aviva Siegel publie un livre sur sa captivité à Gaza

Aviva Siegel, ancienne otage détenue à Gaza, a annoncé la publication prochaine d’un livre relatant son expérience de captivité. Intitulé "The Main Thing is To Wake Up to a New Morning" ("L’essentiel est de se réveiller à un nouveau matin"), l’ouvrage paraîtra le 8 avril, d’abord en hébreu puis en traduction anglaise.

Aviva Siegel et son mari, Keith Siegel, avaient été enlevés le 7 octobre 2023 à leur domicile du kibboutz Kfar Aza par des terroristes du Hamas lors de l’attaque contre Israël. Elle avait été libérée en novembre 2023 dans le cadre du premier cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Après sa libération, elle s’est engagée activement dans la campagne pour obtenir la libération de son mari, qui a finalement été relâché en février 2025 lors d’un nouvel accord.

Dans son livre, Aviva Siegel raconte le quotidien de la captivité et les émotions qui l’ont accompagnée. Elle explique avoir voulu décrire ce qu’elle vivait jour après jour, la manière dont elle gérait ses sentiments, ainsi que le soutien mutuel entre les otages. "C’est une histoire très profonde", a-t-elle confié au Times of Israel.

Originaire d’Afrique du Sud, Aviva Siegel explique qu’elle ne se séparait jamais de ses carnets, dans lesquels elle consignait ses souvenirs et ses réflexions. Elle affirme en avoir rempli cinq au total.

Elle ajoute que jusqu’à la libération de son mari et d’autres otages proches en février 2025, son esprit restait constamment tourné vers Gaza. Selon elle, les événements du 7 octobre demeurent au centre de sa mémoire.

Ce livre s’inscrit dans une série de témoignages publiés par d’anciens otages israéliens afin de raconter leur expérience et de documenter les conditions de leur détention à Gaza.