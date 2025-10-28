L'ex-otage Eli Sharabi défile à la Fashion Week de Tel Aviv

La Fashion Week de Tel-Aviv fait son grand retour après plus de deux ans d’interruption, marquée par la présence sur le podium très symbolique de l’ancien otage Eli Sharabi, vêtu d’un costume blanc, qui a ouvert le défilé accompagné de proches d’autres ex-otages.

L'apparition d'Eli Sharabi, dont la force de résilience n'en finit pas d'émouvoir le pays, a été saluée par une ovation du public.

D’autres familles ont pris part à ce défilé exceptionnel : Gaya Calderon, fille de l'ex-otage Ofer Calderon, Keren Schem, mère de l’ancienne otage Mia Schem, Dani Miran, père d’Omri Miran, et Ayelet Samrano, dont le fils Yotam a été tué lors de l’attaque du 7 octobre 2023 et dont le corps a été rapatrié par Tsahal en juin dernier.

Ces mannequins d'un jour ont défilé sur une version poignante de There Will Still Be For Me chantée par Shiri Maimon.

« Après tout ce que le pays a traversé, cette Fashion Week est un signe de résilience et d’unité », a déclaré l’influenceuse Noa Tishby, maîtresse de cérémonie de cette 15e édition, qui se déroule jusqu'à jeudi.

Le producteur Motty Reif, à l’origine de l’événement depuis ses débuts, a expliqué avoir voulu offrir « un moment d’espoir » et soutenir les créateurs israéliens durement touchés par la guerre. Plus d’une centaine de stylistes, parmi lesquels Sasson Kedem, Ronen Chen, Rina Zin, Maskit, Dorin Frankfurt ou encore de jeunes talents émergents, présenteront leurs collections tout au long de la semaine.

Souhaitant également refléter une société plus diverse, Motty Reif a encouragé les créateurs à faire défiler des mannequins de toutes tailles, origines et âges.